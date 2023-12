Lautaro Martinez si ferma: ecco la data prevista dall’Inter per rientro – Sky

L’Inter perde il suo leader: l’esito degli esami di Lautaro Martinez evidenzia un risentimento muscolare. Ecco le tempistiche dello stop e la data prevista per il rientro.

TEMPISTICHE – Alla sfortuna dell’Inter per il finale tragico contro il Bologna si aggiunge anche l’infortunio subito da Lautaro Martinez nel corso della stessa partita. Gli esami strumentali al quale il calciatore argentino si è sottoposto in giornata hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Ciò significa che Lautaro Martinez, non solo salterà la sfida casalinga contro il Lecce di domani pomeriggio, ma anche l’ultima dell’anno contro il Genoa. Per ora, secondo quanto riporta Andrea Paventi su Sky Sport 24, sono queste le tempistiche dello stop dell’argentino. L’Inter aspetterà due settimane circa per rivalutare le sue condizioni, con la speranza di riaverlo per la prima sfida del nuovo anno. La data approssimativamente prevista per il rientro in campo, infatti, è quella del 6 gennaio, in occasione di Inter-Verona.