Joao Mario-Sporting CP, visite mediche e firma: i dettagli sul contratto

Joao Mario si troverebbe già a Lisbona per espletare le ultime formalità prima di firmare con lo Sporting CP: i dettagli sull’affare

DETTAGLI – Joao Mario sarebbe già sbarcato in Portogallo. Il centrocampista dell’Inter si troverebbe a Lisbona. Nella capitale lusitana il centrocampista starebbe espletando tutte le formalità necessarie per firmare il contratto che lo legherà allo Sporting CP per questa stagione. Infatti si tratta di un prestito secco. Secondo quanto riportato da MaisFutebol, lo stipendio del giocatore non sarebbe interamente a carico del club iberico, ma una parte sarebbe pagata dall’Inter. Nella giornata di oggi sarebbero previsti gli esami medici nonché le altre pratiche burocratiche prima dell’annuncio ufficiale da parte della società portoghese.

