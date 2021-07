Joao Mario, Benfica sul giocatore dell’Inter: un ostacolo – Sky

Joao Mario giocherà ancora in Portogallo la prossima stagione? Il desiderio del centrocampista nerazzurro è questo, ma al momento manca l’accordo tra Inter e Sporting Lisbona. Occhio quindi a possibili colpi di scena. Ecco le ultime secondo “Sky Sport”

RIVALI? – “Derby portoghese per Joao Mario. Il centrocampista dell’Inter, nell’ultimo anno allo Sporting Lisbona, piace anche al Benfica. Proprio lo Sporting non ha ancora concluso l’operazione per il riscatto del prestito ma aveva fatto inserire una clausola secondo cui il giocatore non sarebbe potuto tornare in Portogallo con un’altra squadra. L’Inter è al lavoro per bypassare il problema e provare quindi a portare avanti la trattativa anche con il Benfica”.

Fonte: sport.sky.it