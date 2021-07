Moses, continua l’avventura in Russia per l’ex Inter: ufficiale il trasferimento

Victor Moses, ex giocatore dell’Inter, resta allo Spartak Mosca. Il nigeriano classe 1990 continuerà quindi la sua avventura in Russia dopo l’ultima stagione in prestito dal Chelsea. Ecco i dettagli

CONFERMA – Victor Moses è ufficialmente un giocatore dello Spartak Mosca. Dopo il mancato ritorno all’Inter e una stagione in prestito sempre in Russia, il nigeriano è stato acquistato a titolo definitivo (2 gli anni di contratto, ndr) complice anche una stagione 2020/2021 chiusa con 4 reti in 20 partite giocate. In maglia nerazzurra arrivarono altrettante presenze senza però nessun gol, ma 5 assist tra cui quello a Romelu Lukaku nel derby vinto in rimonta contro il Milan per 4 a 2.