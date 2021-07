Joao Mario sempre più vicino al Benfica che, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, ha già raggiunto l’accordo con il giocatore.

IN CHIUSURA – Joao Mario molto vicino al Benfica, il club portoghese spera di chiudere in settimana. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il club portoghese ha già raggiunto l’accordo con il centrocampista. Ieri Rui Costa, dirigente del club, ha incontrato Pastorello (agente del giocatore) e l’Inter. Si tratta solo di raggiungere l’accordo con l’Inter, la cifra finale dovrebbe aggirarsi intorno i 7-7,5 milioni, ma c’è da sciogliere la famosa clausola in mano allo Sporting Lisbona.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.

