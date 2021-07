Inter, in programma assemblea dei soci: i punti all’ordine del giorno – TS

Sull’edizione odierna del “Tuttosport” arrivano aggiornamenti in merito alle questioni societarie in casa Inter. Secondo quanto riferito dal quotidiano, domani è in programma l’assemblea dei soci: due i punti all’ordine del giorno

ASSEMBLEA – L’Inter, domani, vivrà una giornata importante. Non solo dal punto di vista sportivo, con l’inizio del ritiro e la partenza ufficiale della nuova era targata Simone Inzaghi, ma anche dal punto di vista societario. Alle 9:30 di domani, infatti, è prevista un’assemblea dei soci. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, i punti all’ordine del giorno sono due: alcune modifiche allo statuto e l’approvazione dell’ingresso di due nuovi soci, rappresentanti del fondo Oaktree, che ha finanziato Suning con 275 milioni di euro.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport