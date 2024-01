Inter, parola data da Djaló. Ma la Juventus prova l’affondo – CdS

Con Buchanan ormai sempre più vicino, l’Inter guarda con attenzione anche al reparto difensivo. Inzaghi pazienza, ma per giugno è caldo il nome di Tiago Djaló. Così scrive Corriere dello Sport.

ESTATE – Come ogni anno durante il mercato invernale, nella sede di Viale della Liberazione c’è un via vai di nomi che spuntano in agenda e magari scompaiono dopo qualche settimana. Nel taccuino dei dirigenti dell’Inter però, è caldo e cerchiato in rosso il nome di Tiago Djaló. Il difensore portoghese, scrive il Corriere dello Sport, ha l’accordo con l’Inter per l’estate. Marotta lo ha corteggiato anche durante il suo infortunio: adesso il 23enne del Lille vorrebbe mantenere la promessa data. In sede però, c’è fermento. La Juventus, in questo mese di gennaio, proverà un’offensiva con l’Inter che deve sperare nella parola data dal giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta