Inter, l’agente di Vertonghen: “Nessuna opzione esclusa. Il Tottenham…”

Jan Vertonghen potrebbe essere un obiettivo di mercato dell’Inter. Il difensore belga, attualmente in forza al Tottenham, è in scadenza di contratto. L’agente del calciatore, in un’intervista ad HLN riportata dal Mirror ha parlato delle prospettive di mercato del suo assistito

PORTE APERTE – Tom De Mul, agente di Jan Vertonghen, non esclude alcuna opzione per il futuro del suo assistito: «Jan è contento di far parte degli Spurs ed ama la città di Londra. C’è tanto rispetto nei confronti del Tottenham così come c’è molto rispetto da parte del club nei nostri confronti. È una cosa logica dopo 8 anni, si crea una connessione. Non abbiamo ancora raggiunto un accordo per il rinnovo, ma non escludiamo nulla. C’è interesse nei suoi confronti come giocatore a parametro zero, ma quella di restare è un’opzione interessante per noi. La porta è ancora aperta».

