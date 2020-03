Plastino: “Handanovic? Uno dei migliori al mondo. Musso…”

Michele Plastino, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di vari temi, fra cui la ripresa dei campionati alla fine dell’emergenza coronavirus. Una battuta anche sul possibile erede di Samir Handanovic in maglia Inter

RIPRESA – Michele Plastino dice la sua sulla ripresa dei campionati. Una battuta, inoltre, sul possibile successore di Samir Handanovic in maglia Inter: «Resto dell’idea che prima o poi dovremo riprendere da dove abbiamo lasciato. O con i play-off oppure snellendo in qualche altra maniera. Non penso solo alle grandi società mondiali ma anche a club come Benevento e Monza che avevano praticamente già conquistato la loro promozione sul campo. Un nome per il post Handanovic? Anche a me piace molto Musso, ma Handanovic è ancora un giocatore in attività. Per me è uno dei migliori al mondo, lascerà un’eredità molto pesante. Il PSG riscatta Icardi? Le voci dicono di no perché qualcosa si è rotto»