Dionisi: «A tanti piace parlare dei nostri giocatori, Maxime Lopez…»

Maxime Lopez nel mirino dell’Inter, che lavora su un nuovo centrocampista. Dionisi non nasconde lo stress legato al mercato ancora aperto

MERCATO STRESSANTE − Alessio Dionisi alla vigilia di Sassuolo-Verona. Le sue parole anche su Maxime Lopez, finito nel mirino dell’Inter: «Ogni sessione di mercato successiva mi sembra più stressante della precedente e non gioviamo di questo momento. Questo è un problema che hanno tutti ma non è semplice per la nostra realtà gestire questo momento dove tanti hanno piacere a chiacchierare dei nostri giocatori e un po’ potrebbe destabilizzare. Lopez ha fatto un errore molto importante a Napoli per un giocatore come lui. Quello che ci siamo detti preferisco tenermelo per me».