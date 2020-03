Chong, no Inter? Rinnovo a sorpresa con il Manchester United – Daily Mail

Importante svolta sul futuro di Tahith Chong, da tempo corteggiato dall’Inter: stando a quanto riporta il Daily Mail, il ventenne è in procinto di firmare un nuovo contratto con il Manchester United, club con cui è in scadenza a giugno

COLPO DI SCENA – Niente Inter per Tahith Chong. È questa l’importante notizia che rimbalza dall’Inghilterra: l’olandese, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, è pronto a firmare un nuovo contratto con i Red Devils. Il ventenne aveva attirato su di sé la situazione di diversi club europei, vista la sua conveniente situazione contrattuale: Juventus, Barcellona e soprattutto i nerazzurri avevano messo gli occhi sull’esterno in vista di giugno, con la possibilità di acquistarlo a parametro zero.

IL NUOVO CONTRATTO – Ma la notizia riportata da David Kent del Daily Mail allontana Chong dall’Inter: per lui è pronto un nuovo contratto da 30.000 sterline a settimana con il Manchester United. Se così fosse, dunque, sfuma un obiettivo a parametro zero per la società di Steven Zhang. E anche Juventus e Barcellona dovranno guardare altrove: l’olandese sembra destinato a rimanere a Old Trafford. Vediamo se nelle prossime ore qualche club proverà a rilanciare per il classe 1999.

Fonte: David Kent – Daily Mail.