Acerbi proposto all’Inter, piace a Inzaghi: soluzione last-minute in un caso – CdS

Si fa sempre più insistente il nome di Francesco Acerbi per la difesa dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, però, può essere una soluzione last-minute solo in un caso specifico.

PROPOSTO ALL’INTER – Senza cessioni eccellenti, a Beppe Marotta e il resto della dirigenza dell’Inter non resterà che completare la difesa. Si cerca tra i giocatori low cost e Akanji e Todibo sono fuori dalla portata. All’Inter è stato proposto Francesco Acerbi, che non esalta l’area tecnica ma piace a Simone Inzaghi. In prestito e con solo l’ingaggio da pagare potrebbe essere una soluzione last minute.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti