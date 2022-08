Brozovic recuperato, ottime chance per Lecce: le ultime dal centrocampo – CdS

Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi in vista dell’esordio in Serie A tra Lecce e Inter. Marcelo Brozovic si è allenato e secondo il Corriere dello Sport ha buone chance di giocare da titolare. Di seguito le ultime riguardo il centrocampo nerazzurro.

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Marcelo Brozovic ieri si è allenato con tutti i compagni e ha evitato soltanto di svolgere la partitella finale. L’affaticamento al polpaccio destro accusato una settimana fa preoccupa un po’ meno e domani sera a Lecce dovrebbe essere titolare. Molto dipenderà dal “provino” che svolgerà questa mattina. Il resto del centrocampo sarà completato con tutti i titolari partendo dalla destra con Denzel Dumfries, passando anche da Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Robin Gosens, a sinistra, completa il reparto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti