Simone Inzaghi dopo Verona-Inter intervistato su Inter TV ha espresso tutta la sua soddisfazione per la grandissima prestazione messa in mostra allo Stadio Bentegodi con una vittoria larghissima per 0-6 in campionato. Il tecnico nerazzurro sottolinea il carattere della squadra, uscita da un momento non facile conquistando la testa vittoria di fila in questo campionato.

Fonte: Canale YouTube [Inter]