VIDEO – Spezia-Monza 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Monza, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



SEMPRE PIÙ IN BASSO – Spezia-Monza 0-2 nell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Dopo aver battuto l’Inter lo Spezia si è fermato: zero vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Stavolta a passare è il Monza, che trova invece il terzo successo consecutivo. La serata da incubo di Viktor Kovalenko inizia dopo neanche ottanta secondi, quando liscia un pallone a centro area. Fa ancora peggio al 18’, tirando addosso a Michele Di Gregorio su sponda di Eldor Shomurodov. Errori che alla fine vengono pagati, perché il Monza passa al 21’ con un potente tiro da fuori di Patrick Ciurria. Non esulta l’esterno, che ha giocato allo Spezia dal 2013 al 2016. Partita non certo eccezionale, ma i brianzoli si fanno preferire nel complesso. Prova a suonare la carica Kevin Agudelo a una decina di minuti dal termine, ne salta diversi ma non trova né il tiro né il cross. Nel finale Andrea Petagna, in campo da subentrato, è ben liberato solo davanti al portiere ma lo scavetto non è preciso. Basta comunque al Monza, che al 93’ raddoppia con un diagonale di Carlos Augusto. Se il Verona dovesse vincere domani a Cremona supererebbe lo Spezia mandandolo in zona retrocessione.

Video con gli highlights di Spezia-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.