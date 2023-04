Inzaghi, per Inter-Lazio turnover limitato: occhio a un reparto – TS

Si lavora in vista di Inter-Lazio di domani, importantissimo scontro diretto in ottica Champions League. Simone Inzaghi pensa alle scelte di formazione, con poco turnover in vista. Occhi in particolare su un reparto.

POCO TURNOVER – Sarà limitato il turnover in Inter-Lazio. Al di là di qualche aggiustamento, Simone Inzaghi vuole affidarsi alla squadra migliore per allargare poi le rotazioni a Verona nel turno infrasettimanale. A centrocampo tornerà con ogni probabilità da titolare Marcelo Brozovic in regia e riposerà uno tra Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, affaticati dopo la semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Attenzione alla possibile scelta di schierare Roberto Gagliardini, sempre di moda per contrastare Sergej Milinkovic-Savic a centrocampo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino