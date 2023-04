Retegui, Inter in pole position! Un’incognita da chiarire – TS

Si scaldano le voci di mercato che vorrebbero un arrivo di Mateo Retegui all’Inter dalla prossima stagione. Una sola contendente, al momento, per i nerazzurri. Che attendono di sciogliere anche un’importante incognita.

POLE POSITION – Mateo Retegui ha di fatto ufficializzato il suo addio in estate dal Tigre. L’Inter si sente in vantaggio sull’attaccante, anche perché la principale rivale è al momento l’Eintracht Francoforte. Il giocatore preferirebbe venire in Italia, ma anche qui bisogna attendere di capire l’eventuale qualificazione o meno in Champions League per definire il budget in vista del prossimo mercato. Con il club argentino che chiede 20 milioni di euro. Una cifra che può essere abbassata con il cartellino di Facundo Colidio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino