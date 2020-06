Inter-Sassuolo: Conte pensa al turn-over, cambi in tutti i reparti – SM

Inter-Sassuolo di questa sera vedrà alcuni cambi radicali nella formazione. Antonio Conte infatti pensa a fare turn-over per dosare le energie ora che sta iniziando la fase sprint del campionato

Antonio Conte sa che l’Inter non può permettersi passi falsi se vuole continuare a sognare lo scudetto, ma sa anche che dovrà per forza dosare le forze in questo finale di campionato. Per questo motivo, secondo “Sport Mediaset”, questa sera in Inter-Sassuolo si vedrà una formazione nerazzurra abbastanza diversa da quella vista nelle ultime due sfide contro Napoli e Sampdoria. Confermato il modulo, il 3-4-1-2 con Eriksen trequartista, ma possibile un cambio in ogni reparto. In difesa Ranocchia potrebbe far rifiatare de Vrij, Borja Valero dovrebbe giocare a centrocampo al fianco di Barella, infine in attacco potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Alexis Sanchez al posto di Lautaro Martinez.