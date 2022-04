Inter-Milan, decisiva un’immagine sul gol annullato a Bennacer. Rabbia Pioli – CdS

Il Milan continua a lamentarsi per la partita contro l’Inter, anche se l’AIA ha approvato le scelte dell’arbitro Mariani (vedi articolo). Il Corriere dello Sport indica i motivi che hannno permesso di annullare il gol di Bennacer, ma che non convincono Pioli e soci.



FUORIGIOCO ATTIVO – Pierre Kalulu era in posizione regolare, nonché influente, al momento del tiro di Ismael Bennacer che sembrava aver dato il 2-1 al 66′ del derby Inter-Milan. Una ricostruzione segnalata in maniera puntuale martedì dopo la partita (vedi moviola) e che ha trovato il “conforto” dei vertici arbitrali. Il Corriere dello Sport ripercorre l’episodio, definendolo “al limite” e senza errori fra arbitro e VAR. Ciò che filtra è che l’immagine decisiva per portare il direttore di gara Maurizio Mariani a cancellare il gol di Bennacer sia stata quella dal basso, dove si vede Samir Handanovic che si allunga oltre Kalulu per vedere partire il tiro. E, da regolamento, trattasi di fuorigioco attivo. Con buona pace di Stefano Pioli e di tutto il Milan che, secondo il quotidiano romano, sono convinti ci siano pesanti condizionamenti arbitrali nella loro stagione (citati tre episodi “contro” e due a favore dell’Inter relativi alla Serie A).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



