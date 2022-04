Correa e Gosens, due jolly per la volata finale: l’idea di Inzaghi – TS

L’Inter ha ripreso a marciare nelle ultime settimane sia in campionato che in Coppa Italia. Inzaghi dovrà attingere da tutta la rosa per il rush finale in stagione: Correa e Gosens osservati speciali

VOLATA – L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione ricco di impegni. La conquista della finale di Coppa Italia aggiunge un altro match al già intasato calendario dei nerazzurri, che disputeranno due gare in più rispetto alle dirette concorrenti per lo scudetto. In questo scenario, Inzaghi, dovrà attingere da tutta la rosa, in particolare secondo l’edizione odierna del Tuttosport, da due jolly, due titolari aggiunti che possono essere determinanti nel rush finale della stagione: Joaquin Correa e Robin Gosens

UTILI – Joaquin Correa si è dimostrato efficace nel ruolo di “trequartista aggiunto”, mettendo pressione ai centrocampisti avversari in fase di recupero palla e giocando bene fra le linee. Non a caso l’argentino ha giocato tre partite consecutive da titolare, mostrando ottime cose sia in coppia con Dzeko che con Lautaro Martinez. Anche Gosens potrà determinare: il suo gol nel derby è il primo squillo in nerazzurro, e la sua crescita può permettere ad Inzaghi di far rifiatare Perisic o di provare il croato, come già successo, nel ruolo di seconda punta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino