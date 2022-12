Dumfries in gol con l’Olanda: voto clamoroso! Per l’Inter valutazioni – CdS

Dumfries ieri ha deciso Olanda-Stati Uniti, con due assist e un gol per il 3-1 (vedi articolo). Il Corriere dello Sport evidenzia come nella soddisfazione dell’Inter, anche in chiave mercato, ci sia pure quella di Inzaghi.

LA GIOIA – Denzel Dumfries uomo ovunque in Olanda-USA: prima i due assist per Memphis Depay e Daley Blind, poi il gol del definitivo 3-1. Una rete che per il Corriere dello Sport vale un clamoroso 8.5 in pagella e che fa gioire anche Simone Inzaghi, per l’azione “da quinto a quinto” (suggerimento proprio di Blind) che è tipica di chi gioca col 3-5-2. Se in campo si è rivista una prestazione di spicco da parte di Dumfries, sul mercato l’Inter fa delle valutazioni. Il suo cartellino ora è salito a circa sessanta milioni, ma andare avanti ai Mondiali può aiutare ancora di più. A gennaio non si muoverà, a giugno da vedere. Ma Dumfries ha escluso di pensare al Chelsea (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania