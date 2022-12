Dumfries spacca Olanda-USA, premiato MVP del match: l’Inter lo celebra

Straordinaria la prestazione di Denzel Dumfries in Olanda-USA, primo ottavo di finale del Mondiale. L’Inter celebra il laterale olandese che è stato premiato anche MVP del match

SUPER − Arrivano i complimenti dell’Inter per Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. I due si sono qualificati ai quarti di finale del Mondiale grazie al successo 3-1 in Olanda-USA. Grande merito per il laterale che ha dominato la sfida. Un assist e poi un gol per il quinto tutta fascia di Inzaghi e van Gaal. Premiato dalla FIFA come MVP del match. Su Twitter, arriva la celebrazione del club nerazzurro.

La sfidante dell’Olanda uscirà nella gara tra Argentina e Australia, in programma tra poco (vedi formazioni ufficiali).