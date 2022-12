Dumfries: «Accostato al Chelsea? Complimento, ma testa a Olanda e Inter»

La super prestazione in Olanda-Usa non può che far lievitare il prezzo di Dumfries sul mercato. Il laterale dell’Inter, in merito alle voci sul Chelsea, ha risposto così

COMPLIMENTO − Al termine di Olanda-Stati Uniti, Denzel Dumfries è stato intercettato dai microfoni britannici di The Athletic. Ecco la sua risposta sulla domanda legata al Chelsea: «Ovviamente è un grande complimento essere accostato al Chelsea, ma giocare per l’Inter è anche un altrettanto grande complimento. Il Chelsea si muove a gennaio? Non sono concentrato su nient’altro che su Nazionale e Inter».