Lautaro Martinez fa rischiare l’Argentina: nei due peggiori contro l’Australia – CdS

Lautaro Martinez continua un Mondiale senza spunti e anche ieri ha fatto parlare di sé in negativo (vedi articolo). Il Corriere dello Sport critica la sua prova nella vittoria per 2-1 contro l’Australia.

NOTA STONATA – Nell’Argentina che festeggia l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali contro l’Olanda c’è chi ha meno da sorridere: Lautaro Martinez. Entrato al 72′ per Julian Alvarez, che aveva segnato il momentaneo 2-0, l’attaccante dell’Inter ha di nuovo sbagliato due occasioni facili. Leggerezze che, per il Corriere dello Sport, non saranno ammesse nel prossimo turno. Il quotidiano romano valuta con un 5 la prestazione di Lautaro Martinez, stesso voto (il peggiore dell’Argentina) dato a Nicolas Tagliafico che è subentrato assieme a lui al 72′ per Marcos Acuna. Il migliore in campo è Lionel Messi (8), mentre Emiliano Martinez e Lisandro Martinez che hanno salvato il risultato nel finale prendono entrambi 7.

Fonte: Corriere dello Sport