Visnadi: «Inter, ecco il piano per il mercato! Una differenza col Milan»

L’Inter è attesa dalla sfida contro il Milan di lunedì che può assegnare lo scudetto. Gianni Visnadi, intervenuto su Radio Sportiva, trova una differenza fra le due squadre e fa il punto sulle strategie di mercato delle milanesi

STRATEGIA – Visnadi parla così delle strategie di mercato dell’Inter. Il giornalista, inoltre, individua una differenza sostanziale col Milan: «Mercato Inter? Nei piani, in questo momento, non è prevista la cessione di un big. Però i piano sono mobili, non si sa ancora cosa accadrà il 20 maggio alla scadenza del prestito di Oaktree per cui tutto può succedere. Arrivasse l’offerta indecente l’Inter la prenderebbe in considerazione, anche se apparentemente oggi non ha bisogno di vendere. Differenza col Milan? L’Inter ha messo un “capomastro” più bravo. Banalmente questo. Sul campo i nerazzurri hanno ottenuto grandi risultati, fuori dal campo il lavoro dei rossoneri dal punto di vista economico-finanziario è stato migliore. Poi contano le vittorie ed i trofei che si alzano. Al prossimo mercato il Milan può investire, l’Inter dovrà fare sempre la solita politica oculata: se ne prendo uno, ne vendo uno. Sul campo la differenza però è tutta negli allenatori»