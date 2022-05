Pellegatti: «Inter davanti al Milan solo 7 volte su 37 gare! Sampdoria…»

Carlo Pellegatti, in collegamento su Tiki Taka, si è espresso sul duello Scudetto tra Inter e Milan. Il giornalista e tifoso rossonero ha voluto rimarcare un fattore

DUELLO − Pellegatti sulla bagarre tra i cugini in ottica Scudetto: «Meglio la condizione in classifica del Milan che quella dell’Inter. Per il prossimo turno, sembra che non si guardi mai ai nerazzurri ma devono battere la Sampdoria e non sarà facile. Poi ovviamente il Milan deve fare il suo a Sassuolo. Il Milan su 37 partite è stata solo sette volte dietro all’Inter. La vittoria del Milan viene onorata da una grande stagione dei nerazzurri».