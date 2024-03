Pedullà non ci sta: «Gravina ha sbagliato tutto con Acerbi. Spieghi»

Alfredo Pedullà non riesce a capire affatto le mosse di Gravina nel caso che ha visto coinvolto Francesco Acerbi. Il giornalista su Sportitalia si fa diverse domande.

DOMANDE – Alfredo Pedullà non ce la fa a capire: «Sei il Presidente Federale: o intervieni nel bel mezzo del caos quando stanno per mandare via Acerbi o intervieni comunque martedì, mercoledì, giovedì. Ha parlato quando i buoi sono andati via dalla stalla. Che senso ha dire che lo abbraccerà? Perché è stato mandato via dalla Nazionale senza condanna e dopo è stato tra l’altro assolto? Deve spiegare questo Gravina, non altro. È assolutamente inaccettabile il suo comportamento. Se un Presidente Federale interviene dopo che l’aereo è partito spiegatemi la sua funzione. Ha avuto giorni interi per poter parlare, la sua solidarietà è a metà. L’altra metà è sotto i suoi piedi. Doveva parlare con Spalletti quando hanno deciso di mandarlo a casa».