Marcolin: «Inter? Quel gioco solo quando sei forte! Oggi un bene»

L’Inter ha vinto la Supercoppa italiana a Riad la scorsa settimana ma stasera torna a giocare in campionato dove sfida la Fiorentina. Dario Marcolin, a DAZN, parla della ghiotta chance dei nerazzurri con lo scontro diretto con la Juventus dietro l’angolo

VINCERE AIUTA A VINCERE – L’Inter ha vinto la Supercoppa italiana per il terzo anno consecutivo, ma oggi contro la Fiorentina ha uno stimolo in più: «Come ritorna l’Inter dalla Supercoppa italiana? Sicuramente bene perché vincere aiuta a vincere, l’Inter sembra si sia abituata a vincere perché ha portato la Supercoppa a casa per il terzo anno consecutivo. Però i risultati di ieri aprono uno scenario importante. A volte è un bene e a volte un male giocare dopo, oggi è un bene. Andare in testa con lo scontro diretto alla prossima giornata, avendo una partita da recuperare, farebbe di Inter-Juventus la partita della stagione, per tutte e due le squadre».

FORTI – Marcolin parla della presenza di Davide Frattesi e Kristjan Asllani dal 1′: «Frattesi sarebbe titolare in tutte le prime quattro/cinque squadre per la forza che ha, Asllani deve fare la stessa regia di Calhanoglu che comunque fa un po’ tutto. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto cambiare anche la strategia di mercato perché hanno dato via Brozovic per un calciatore inventato da Inzaghi. L’Inter è solida, fa 100% fase offensive e 100% fase difensiva. L’Inter è una squadra che attacca con sei giocatori e sono poche le squadre che lo fanno. Lo fai quando ti senti forte».