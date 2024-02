Llorente: «Atlético Madrid, bene così per affrontare l’Inter»

Llorente ha segnato i primi due gol con cui l’Atlético Madrid ha battuto il Las Palmas per 5-0 in Liga. Ai canali ufficiali del club spagnolo, il centrocampista valuta come arrivano i suoi all’Inter martedì.

FATTO BENE – Doppietta per Marcos Llorente in Atlético Madrid-Las Palmas 5-0: «Sono felice, segnare qui è sempre un motivo di grande felicità ed esultanza. La squadra ha vinto e fatto una goleada, abbiamo superato la pressione e sono felice del risultato. È una buona partita per affrontare l’Inter: cinque gol, porta inviolata, sabato pomeriggio con la tifoseria felice. Credo che la squadra abbia dato un gran passo avanti e dobbiamo continuare così».