Biasin: «Tutti focus VAR. Ma nell’Inter vista la cosa più bella del weekend!»

Fabrizio Biasin sottolinea – giustamente – il gioco e la qualità dell’Inter, che nelle ultime settimane si sta facendo passare in secondo piano rispetto a sterili vicende legate ad arbitri e VAR.

IL CALCIO MIGLIORE – Fabrizio Biasin mette in evidenza quanto dimostrato dall’Inter nell’ultima partita di campionato vinta contro il Monza. Così il giornalista nel corso del suo intervento su Radio Sportiva: «In questo momento ci sono due squadre che giocano a calcio a un livello superiore. L’Inter secondo me gioca il calcio migliore. Il fatto che si riduca tutto a questioni arbitrali per me è assolutamente riduttivo. Anche nella giornata di ieri ho sentito parlare tanto di moviola, VAR, Rocchi, atteggiamenti arbitrali. Nessuno però che ha fatto vedere i 21 passaggi per il gol di Lautaro Martinez in Monza-Inter che secondo me è la cosa più bella che ho visto questa settimana sportiva. Ormai siamo ridotti a parlare di faccende arbitrali e VAR, ma a me interessa quello che succede sul campo».