Bergomi: «Colpo di Krunic volontario. Inter palleggia bene»

Giuseppe Bergomi analizza su Sky Sport il primo gol dell’Inter e aggiunge qualcosa anche sul pugno di Rade Krunic nei confronti di Alessandro Bastoni.

ANALISI – Beppe Bergomi commenta così il Derby: «Questa non è una difesa a zona, le marcature sono tre contro tre e Calabria inizia su Dumfries. Nella posizione ravvicinata la marcatura salta, o sgomiti per prendere spazio o si apre tutto. Dzeko si è accoppiato con Calabria, gli mette il piede davanti ed è un grande gol. Giroud copre il primo palo, Theo salta libero, Kjaer è su Lautaro Martinez. L’Inter fa gol in campionato in maniera diversa, sfruttando il primo palo. Qui arriva la palla sul secondo. Andarti ad accoppiare contro i nerazzurri è difficile con i difensori sulle due punte, soprattutto però con i due quinti che giocano in mezzo tra attaccanti e terzini. L’Inter palleggia bene, poi succede come nel secondo gol. Tonali è mezzo centesimo in ritardo, Mkhitaryan ha più determinazione. Il colpo di Krunic è volontario. Era assolutamente da riguardare il gesto al Var».