Inter-Juventus 1-0, statistiche: tanti tiri, poca precisione, successo!

L’Inter vince con il risultato di 1-0 contro la Juventus e sale a +4 con una partita in meno in classifica. Tantissimi tiri da parte dei nerazzurri, pochissima precisione. Le statistiche della gara.

STATISTICHE – L’Inter vince per 1-0 contro la Juventus grazie all’autogol di Federico Gatti al minuto 37. Il cross di Nicolò Barella al bacio per la rovesciata di Benjamin Pavard e il successivo colpo decisivo del difensore bianconero. Le statistiche danno ragione ai nerazzurri ma soprattutto fanno capire la differenza tra le due squadre. 54% di possesso palla contro il 46%, nel primo tempo l’Inter ha toccato quota 61. 15 tiri totali, di cui 3 in porta della compagine di Simone Inzaghi che è stata insolitamente imprecisa. La Juventus ha tirato 12 volte, di cui una sola in porta con Dusan Vlahovic senza neanche dare pericoli a Yann Sommer. Zero fischi dell’arbitro per fuorigioco, 8 falli commessi a testa con 2 ammonizioni per entrambe.

La squadra meneghina allunga al primo posto con questi 3 punti, adesso è a +4 dalla Juventus e tenta la prima fuga stagionale.