Stramaccioni: «Calhanoglu? Con un ex non c’è partita! Conferme»

L’Inter, dopo lo 0-1 sul campo della Fiorentina, ha battuto con lo stesso risultato la Juventus a San Siro allungando in testa alla classifica e con una partita ancora da recuperare. Secondo Stramaccioni, la squadra di Inzaghi ha confermato di essere la più forte. L’ex allenatore loda anche Calhanoglu e Thuram: di seguito le sue parole a DAZN

CONFERME – L’Inter è uscita vittoriosa dalla super sfida al vertice con la Juventus. Secondo Andrea Stramaccioni è una conferma di quanto si è visto finora: «La sensazione è che l’Inter abbia confermato stasera di essere la migliore in quasi tutto e la Juventus ha confermato che la stagione che sta disputando è incredibile, probabilmente oltre le aspettative. La sensazione è che Allegri per recuperare la partita non riuscisse a mettere in campo un potenziale offensivo all’altezza. Il momento in cui la partita diventa bella è quando la Juventus alza il baricentro e inizia a preoccuparsi meno della copertura difensiva. La sensazione è che si sia sciolta nel secondo tempo la squadra bianconera, giocando a viso aperto e disputando un ottimo secondo tempo».

SINGOLI SUPERIORI – Stramaccioni parla poi di alcuni singoli: «Calhanoglu? Con la mentalità da allenatore sottolineo la sua attitudine in fase di non possesso, ha una lettura degli spazi difensivi che denota un miglioramento incredibile. Calhanoglu-Brozovic? Se facciamo un confronto generale potrebbe essere ingannevole, ma tra questo Calhanolu e l’ultimo Brozovic non c’è partita. Thuram è qualcosa di straordinario e miracoloso. Ha questa capacità tattica di sposarsi completamente con Lautaro Martinez, sono complementari. Champions League? Inzaghi è arrivato in finale la scorsa stagione alternando gli attaccanti, la sensazione è che adesso non sia così garantita questa alternanza per quello che hanno fatto in campionato Sanchez e Arnautovic».