Inter-Juventus 1-0, pagelle: Calhanoglu Giotto, Pavard muro. 7.5!

L’Inter vince lo scontro diretto contro la Juventus con il risultato di 1-0. Hakan Calhanoglu e Benjamin Pavard sono dominanti in campo, le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6 – Nonostante la Juventus crei pericoli non arriva mai un tiro in porta dalle parti dello svizzero. Non impegnato.

Inter-Juventus, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 7.5 – Il cross per Dimarco sul secondo palo ad inizio partita era perfetto, la rovesciata provata sul passaggio alto di Barella ha propiziato il gol di Thuram. Un attaccante in più di immensa qualità che nel secondo tempo sale in cattedra tra i difensori comandando.

FRANCESCO ACERBI 7 – Lavora Vlahovic sui fianchi, come un pugile. Lo fa innervosire, lo trattiene e non si fa vedere, gioca sporco e i risultati gli danno ragione. Il serbo va in escandescenza e non riesce più a tornare in gara.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Commette un errore sulla ripartenza di McKennie, coprendo la fascia e lasciando scoperto il centro del campo. Nel resto del match è impeccabile, eccezionale come sempre in fase di possesso.

dall’88’ STEFAN DE VRIJ S.V.

Inter-Juventus, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Intelligente a capire di dover lasciare continuamente spazio a Pavard in avanti, coprendolo in difesa. Partita diligente e di controllo, come gli è richiesto.

– dal 73′ DENZEL DUMFRIES 6 – Non entra affatto male, crea un’occasione ghiottissima sgusciando sulla fascia e mettendo una palla precisa per Arnautovic.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Al 17′ del primo tempo fa due errori non da lui che rischiano di tramutarsi in contropiedi bianconeri, si fa ammonire per un fallo stupido su Rabiot. Ha comunque quattro polmoni in un solo corpo ed è impossibile bocciarlo.

HAKAN CALHANOGLU 7.5 – Sfrutta la non marcatura di Yildiz, si fa trovare in qualsiasi pertugio per imbeccare i compagni. La rasoiata per Dimarco di 50 metri è una perla assoluta, da miglior regista al mondo. Prende un palo con un colpo al volo fantastico.

NICOLÒ BARELLA 7 – In palla e si vede fin dall’inizio. In fase di pressing aiuta Darmian a coprire Kostic, il suo è l’assist che vale l’1-0 nerazzurro. Una pennellata degna di Giotto che ha colorato il cielo di San Siro. Non segna perché Szczesny è miracoloso in uscita sul suo tiro al volo.

– dall’88’ DAVY KLAASSEN S.V.

FEDERICO DIMARCO 7 – Sbaglia in una sola occasione nel primo tempo quando lascia McKennie ripartire in velocità, dall’altra parte del campo è un fattore decisivo. Nonostante la palla ciccata su cross di Pavard l’esterno gioca un match di alto livello: il passaggio per Thuram salvato da Bremer poteva valere il momentaneo vantaggio, poi la palla al bacio per il tiro al volo di Barella.

– dal 73′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Pronti via vince un uno contro uno in difesa contro Weah. Al minuto 86 chiude la diagonale perfetta sul secondo palo per anticipare Weah.

Inter-Juventus, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – In pressing è il primo a correre dietro chiunque, spreca tantissime energie e non è spesso fresco in zona risolutiva. Cerca scambi con Lautaro Martinez, mette in difficoltà Danilo e Bremer e propizia l’autorete di Gatti andando di testa sul primo palo come i migliori attaccanti. Nella ripresa gli capita l’occasione della vita, ma preferisce passarla piuttosto che tirare.

– dal 77′ MARKO ARNAUTOVIC 5 – Si mangia un gol già fatto in area piccola di sinistro davanti a Szczesny, incredibile come riesce a fare peggio ogni weekend.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Non è lui oggi la stella che brilla, aiuta i compagni quando serve e nello stretto dialoga benissimo con Thuram. Non trova il guizzo per segnare il gol numero 20 della stagione in campionato.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7.5 – Prepara la partita in maniera perfetta, attaccando fin dal primo minuto e dominando sia per possesso che per occasioni create. L’1-0 è solo un caso: gli errori di Thuram, Dimarco, Arnautovic, Barella e le parate di Szczesny non lasciano la possibilità di arrivare al raddoppio e chiudere definitivamente i giochi. Calhanoglu è la chiave, Inzaghi gli lascia libertà nel centro del campo e il turco si diverte come i bambini che vanno al parco. Il tecnico piacentino ha fatto lo step in più, ha vinto la partita decisiva e ora il destino è nelle sue mani. Adesso è impossibile sbagliare Simone!

Le pagelle degli avversari: la Juventus di Allegri

JUVENTUS – Szczesny 9; Gatti 5 (Alex Sandro S.V.), Bremer 7, Danilo 6; Cambiaso 5.5 (Miretti S.V.), McKennie 6.5 (Alcaraz S.V.), Locatelli 5.5, Rabiot 6, Kostic 6 (Weah 6); Yildiz 5 (Chiesa 6), Vlahovic 4.5 All. Allegri 6