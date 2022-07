Sanchez si allena con l’Inter, in attesa Tutto OK anche con Skriniar

Oggi allenamento per l’Inter ad Appiano Gentile, all’interno di un inizio di settimana molto complicato sul fronte trattative. E da segnalare c’è la presenza di due giocatori: Sanchez e Skriniar.

I PRESENTI – Alexis Sanchez ha regolarmente partecipato all’allenamento odierno dell’Inter ad Appiano Gentile. In tempi “normali” non dovrebbe rappresentare una notizia, ma lo diventa visto che l’attesa per risolvere la situazione legata al cileno è “costata” Paulo Dybala. Per lui, al momento, nessuno sviluppo né in chiave risoluzione né in chiave cessione. Agli ordini di Simone Inzaghi anche Milan Skriniar, che alla pari di Sanchez ha saltato le prime due amichevoli contro Lugano e Monaco. Il difensore, cercato dal PSG, sta recuperando da un infortunio riportato a inizio giugno con la Slovacchia. Ma è chiaro che, complice il sorpasso della Juventus su Gleison Bremer (vedi articolo), bisognerà pensarci non una ma cento volte prima di cederlo. In gruppo, fra gli altri, il possibile partente Andrea Pinamonti e Cesare Casadei, che doveva essere una parziale contropartita al Torino per Bremer. Sabato alle 18.30 l’Inter sarà ospite del Lens per la terza amichevole precampionato (vedi articolo), da capire se ci saranno Sanchez e Skriniar.