Bremer, anche l’offerta di ingaggio della Juventus è folle: così supera l’Inter

Per Bremer la prossima destinazione sarà la Juventus, visto che non appare possibile vedere il difensore scegliere l’Inter per una doppia offerta inferiore. Fabrizio Romano dà le cifre dell’ingaggio e annuncia che l’affare è fatto.



UN SORPASSO ASSURDO – La Juventus ha messo la freccia per Gleison Bremer mettendo sul piatto una montagna di soldi. Prima i quaranta milioni più sette di bonus presentati al Torino (vedi articolo), per la gioia di Urbano Cairo che non aspettava altro. Poi l’offerta al giocatore: Fabrizio Romano fa sapere che i bianconeri hanno proposto a Bremer cinque milioni netti a stagione, per un quinquennale. Ovviamente accettata dal brasiliano, che firmerà a breve il nuovo contratto. Il giornalista, in aggiunta, conferma come l’affare sia fatto col suo tradizionale here we go. Ed è facile capire il perché Bremer stia “preferendo” la Juventus all’Inter…