Precedenti Juventus-Inter: terza volta in campo neutro, quinta finale

Juventus-Inter si giocherà domani alle 21 e ci sono precedenti particolari per quanto riguarda il derby d’Italia. Sarà la quinta volta in finale, fra Coppa Italia e Supercoppa Italiana, nonché la terza in campo neutro.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il derby d’Italia Juventus-Inter numero 242 in gare ufficiali. Il bilancio pende da parte bianconera: sono 108 le vittorie, contro le 73 nerazzurre e i 60 pareggi. I gol realizzati sono 294, quelli subiti 342. Nella sola Coppa Italia 33 partite: 11 vittorie Inter, 14 Juventus, 8 pareggi con 40 gol fatti e 49 subiti. Quarta sfida stagionale: in Serie A 1-1 al Meazza il 24 ottobre con gol di Edin Dzeko e Paulo Dybala (vedi highlights), all’Allianz Stadium di Torino invece 0-1 firmato Hakan Calhanoglu su rigore il 3 aprile (vedi highlights). Il ricordo principale, però, è la Supercoppa Italiana dello scorso 12 gennaio, con il 2-1 ai tempi supplementari (1-1 al 90′) con Alexis Sanchez decisivo al 121′, sull’ultimo pallone della partita. È la prima volta che, nel corso della stessa stagione, ci si gioca due volte un trofeo nel derby d’Italia.

CAMPO NEUTRO E FINALE – Secondo derby d’Italia fra Inter e Juventus in campo neutro per una finale. Il 29 agosto 1965, anche qui Coppa Italia (stagione 1964-1965), vinsero 1-0 i bianconeri con gol di Giampaolo Menichelli al 15′. L’altra partita non giocata a Milano o Torino è lontanissima nel tempo, 23 maggio 1920: Prima Categoria (la Serie A ancora non esisteva), 1-0 per i nerazzurri a Genova. Già altre quattro occasioni la supersfida ha deciso un trofeo: questa sarà la terza in Coppa Italia, poi due in Supercoppa Italiana. In quest’ultima competizione, oltre al fresco precedente di gennaio, anche lo 0-1 (sempre ai supplementari) con gol di Juan Sebastian Veron al 96′ al Delle Alpi. Per la coppa nazionale, col già citato 1965, quella della stagione 1958-1959 coi bianconeri vittoriosi 1-4 a San Siro il 13 settembre 1959. Due vittorie a testa per Inter e Juventus nei precedenti in finale.