VIDEO – Inter-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Juventus, posticipo della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



UNA VITTORIA BUTTATA – Inter-Juventus 1-1 nel posticipo della nona giornata di Serie A. Una colossale ingenuità, non la prima in stagione, costa all’Inter un successo che sembrava in arrivo. Cominciano meglio i nerazzurri: al 17′ tiro di Hakan Calhanoglu dal limite deviato da Manuel Locatelli finisce sulla traversa, tap-in a porta vuota di Edin Dzeko e 1-0. Per il bosniaco è il settimo gol in nove presenze, meglio solo Ciro Immobile salito ieri a quota otto. Rete che arriva con la Juventus in dieci, perché poco prima si era fatto male Federico Bernardeschi poi sostituito. L’Inter però non costruisce sul vantaggio, tenendo così la Juventus in partita. I bianconeri però non pungono, dalle parti di Samir Handanovic occasioni da gol vere e proprie non ce ne sono. Massimiliano Allegri prova a cambiare l’inerzia con l’ingresso di Federico Chiesa e Paulo Dybala, ma anche qui succede ben poco. Fino a cinque minuti dal termine, quando una follia di Denzel Dumfries causa il danno: intervento su Alex Sandro (gli calcia il piede) sulla linea dell’area di rigore, l’arbitro lascia proseguire ma il VAR lo richiama e lo porta a indicare il dischetto. Dybala spiazza l’ex pararigori Handanovic, 1-1 all’89’. Un pari che aiuta soprattutto Milan e Napoli.

Video con gli highlights di Inter-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.