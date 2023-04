Precedenti Inter-Lazio: con Lukaku-Lautaro Martinez trionfo da titolo

Inter-Lazio alle 12.30 è uno scontro diretto per la Champions League: nei precedenti c’è anche una partita valsa il primato, con i gol di chi oggi sarà a disposizione di Inzaghi (ma probabilmente non in coppia).



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Lazio numero 90 in casa. Si è giocato in Serie A e Coppa Italia, più due gare in campo neutro che non fanno parte del conteggio: la finale di Coppa UEFA del 6 maggio 1998 (vinta dall’Inter 3-0 a Pechino) e quella di Supercoppa Italiana dell’8 agosto 2009 (vinta 1-2 dalla Lazio a Pechino). Sono 48 i successi nerazzurri contro 13 biancocelesti, mentre i pareggi sono 28. Come gol segnati 170 a favore e 82 contro. Quarta da ex per Simone Inzaghi: ha vinto quella in casa del 9 gennaio 2022, 2-1 reti di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar (vedi highlights). Sempre sconfitto però 3-1 all’Olimpico, il 16 ottobre 2021 e alla terza giornata d’andata lo scorso 26 agosto (vedi highlights).

IL COLPO TRICOLORE – E Inzaghi era sulla panchina avversaria – nell’ultimo dei precedenti con la Lazio – in un trionfo dell’Inter valso il primato in classifica. Il 14 febbraio 2021 si gioca all’indomani della sconfitta per 2-0 del Milan a La Spezia, alla vigilia del derby. Un successo vale il +1 in classifica e sblocca a metà primo tempo Romelu Lukaku, per rigore assegnato complice un fallo di Wesley Hoedt. Lo stesso Lukaku raddoppia al 45′, dopo lunga review al VAR, per quella che fino a domenica scorsa era l’ultima doppietta in nerazzurro. Accorcia il “solito” Sergej Milinkovic-Savic su punizione, poi memorabile contropiede di Lukaku e assist per il tap-in di Lautaro Martinez che vale il 3-1. Nei precedenti complessivi (anche in trasferta e campo neutro) 74 vittorie Inter, 48 Lazio e 59 pareggi, 286 gol fatti e 208 subiti.