Genta: «Inter e Milan, senza Champions League è un fallimento»

Carlo Genta, ospite a Sunday Morning su Sky Sport 24 ha parlato di ciò che si aspetta di Inter e Milan a ridosso dell’Euro derby di Champions League.

RISCHIO FALLIMENTO − Carlo Genta ha detto la sua sulla corsa alle prime quattro posizioni delle due milanesi, che può essere influenzata dal prossimo Euro derby. Le sue parole: «Il Milan ieri non è stato male, ma non lo è stato rispetto agli ultimi Milan del campionato che sono stati disastrosi. Ovvio che questa squadra qui in Champions League ha giocato partite di alto livello così come l’Inter. Io mi spetto di rivedere quei rossoneri e quei nerazzurri a ridosso della settimana del derby. Secondo me torneranno a perdere punti entrambe. Il Milan visto ieri è stata una squadra così così rispetto a quella contro il Napoli. Però è una squadra certamente migliore di quella che ha regalato punti a chiunque in campionato mettendosi in questa posizione. Aggiungo poi che per motivi non solo sportivi ma economici, per i rossoneri e per l’Inter star fuori dalla prossima Champions League sarebbe un fallimento».