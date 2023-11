Benfica-Inter 3-3, pagelle: Klaassen impresentabile 4, Frattesi 6.5

L’Inter pareggia in rimonta contro il Benfica per 3-3, discorso rimandato per il primo posto nel gruppo D di Champions League all’ultima gara. Davy Klaassen è impresentabile 4, Davide Frattesi è un motorino 6.5. Le pagelle della quinta giornata di UEFA Champions League.

EMIL AUDERO 6 – Incolpevole sui gol subiti, al minuto 82 fa una grandissima parata su un tiro da fuori area di Dì Maria.

Benfica-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 5 – Terrificante nel primo tempo è dir poco. Sul primo gol lascia Tengstedt solo, fa fuorigioco individuale e lo lascia libero di fare la sponda per Joao Mario. Sul terzo gol lo stesso Joao Mario colpisce di petto in area piccola senza nessun avversario davanti, dove sei Yann? Nella ripresa si trasforma improvvisamente in un difensore navigato. Impeccabile, soprattutto efficace in attacco con folate importanti e un assist di testa per Arnautovic.

STEFAN DE VRIJ 6 – L’unico all’altezza delle notti di Champions League. Tiene in piedi la baracca per quanto possibile, cerca di imbeccare anche gli esterni con lanci ben riusciti.

– dal 76′ FEDERICO DIMARCO 6 – Sbaglia qualche cross, ma ne fa uno intelligentissimo per Barella in arrivo da dietro. Sfortunati!

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Un rimpallo lo condanna con Dì Maria che poi crossa per la terza rete di Joao Mario. Fa comunque di più di Carlos Augusto in fase offensiva, suo l’assist perfetto per il gol di Frattesi.

Benfica-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Crea le più grandi occasioni dell’Inter in attacco. Arriva sul fondo e crossa due volte sul lato opposto per Carlos Augusto. Ottimo Teo, mai insufficiente!

– dal 67′ JUAN CUADRADO 6 – Una spina nel fianco per chiunque, altro ottimo ingresso per il colombiano. Può essere un fattore determinante d’ora in poi a partita in corso.

DAVIDE FRATTESI 6.5 – È il migliore dei centrocampisti. Il passaggio per Arnautovic di sinistro è ottimo, segna anche un grandissimo gol di sinistro al volo. Corre per sette persone, dispone di polmoni di cui non siamo a conoscenza.

KRISTJAN ASLLANI 4.5 – Due partite da titolare in stagione: nella prima con la Real Sociedad viene sostituito dopo 45 minuti per un’ammonizione, nella seconda oggi dopo 13 minuti regala il gol al Benfica per un’uscita sbagliata. Veramente preoccupante il segnale mandato dall’albanese, che dal primo minuto sembra non poter essere un degno sostituto di Calhanoglu.

DAVY KLAASSEN 4 – Un giocatore letteralmente fuori dal campo. Meriterebbe S.V., ma sarebbe come evitargli una bocciatura più che legittima. Oggi non siamo buoni, l’olandese fa capire il motivo per cui non giocherà forse più di 90 minuti d’ora in poi in stagione. Fisicamente a livelli pessimi, difficilmente un calciatore sta così male.

– dal 67′ NICOLÒ BARELLA 6 – Tornato il vero Nicolò, gli manca solo il gol. Con un sinistro potente prende l’incrocio dei pali, avrebbe potuto portare tre punti fondamentali per il primo posto in Champions League.

CARLOS AUGUSTO 6 – Tira di destro alto nel primo tempo nell’unica occasione creata dall’Inter, ci prova anche nella ripresa con il sinistro sul primo palo. A volte si nasconde troppo, è generoso e gioca in più da difensore centrale.

Benfica-Inter, pagelle – ATTACCO

ALEXIS SANCHEZ 5.5 – Nei primi 10 minuti perde due palloni davanti alla difesa in uscita, i soliti difetti e i soliti errori. La sua prestazione cambia col calcio di rigore segnato, rimane non sufficiente.

– dal 79′ LAUTARO MARTINEZ S.V.

MARKO ARNAUTOVIC 6 – Sbaglia davanti a Trubin l’occasione per riaprire i giochi sul 2-0, però segna nel secondo tempo sfruttando l’assist di Bisseck sul secondo palo. Prima rete ufficiale in nerazzurro, orgoglio!

– dal 67′ MARCUS THURAM 6.5 – Primo pallone toccato, primo scatto, rigore subito. Un giocatore incredibile, di livello superiore!

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – L’Inter dimostra due facce, di cui una quasi da umiliazione. Il primo tempo si chiude con un netto 3-0 senza reazioni o alcun tipo di segnale positivo. La ripresa è un’altra cosa, un’altra partita, un’altra prestazione. Segna Arnautovic e rinasce tutta la squadra. Acerbi gioca da terzino navigato e fa un cross perfetto per il momentaneo 3-2 di Frattesi. Thuram appena entra subisce il rigore segnato da Sanchez poi per il 3-3. Il turnover funziona, i titolari si sono riposati e i nerazzurri sono rimasti imbattuti in UEFA Champions League. Peccato per l’incrocio dei pali di Barella, sarebbe stata una vittoria miracolosa.

Le pagelle degli avversari: il Benfica di Schmidt

BENFICA – Trubin 6.5; Aursnes 6.5, Antonio Silva 4, Otamendi 5, Morato 6; Florentino 6 (Kokcu 5), Joao Neves 6; Di Maria 5.5 (Araujo S.V.), Rafa Silva 5, Joao Mario 8; Tengstedt 6.5 (Musa 5.5) All. Schmidt 4