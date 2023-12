Moviola Napoli-Inter: tante proteste per poco! Thuram di centimetri

Napoli-Inter ha avuto Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Davide Massa voto 6,5. Il Napoli, con Walter Mazzarri che non parla in segno di protesta e lascia lo scenario al direttore sportivo Mauro Meluso, protesta e si lamenta come se fosse un film di Mario Merola, ma forse dovrebbe pensare a ben altro. Al 12′ l’Inter farebbe già gol con Marcus Thuram, ma è in leggerissimo fuorigioco con la spalla sulla sponda di Lautaro Martinez. Bravo l’assistente a segnalarlo in diretta senza l’ausilio del VAR. Poteva starci un giallo a Carlos Augusto al 20′, per un pestone su André Frank Zambo Anguissa. Tre minuti dopo quest’ultimo cade in area a contrasto con Hakan Calhanoglu: non c’è nulla. Al 39′ Lautaro Martinez tenuto in gioco da Natan, poi miracolo di Alex Meret e non c’è fallo da rigore né del portiere né di Giovanni Di Lorenzo. L’Inter passa al 44′, con un contatto minimo fra Lautaro Martinez e Stanislav Lobotka. Il numero 10 va un minimo a contrasto, ma di certo non da intervento VAR.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, SECONDO TEMPO – Protesta ancora il Napoli al 58′, con Victor Osimhen che sfiorato da Francesco Acerbi crolla a terra. L’azione poi prosegue, con tiro di Khvicha Kvaratskhelia e miracolo di Yann Sommer. Dare rigore su un tocco così lieve sarebbe stato eccessivo, il VAR non può intervenire. Dubbi sulla posizione di Osimhen all’81’, forse lo tiene in gioco Davide Frattesi (l’assistente fa giocare) ma tanto fa un altro prodigio Sommer. Regolare lo 0-3 di Thuram, che poi si toglie la maglia per esultare: giallo inevitabile.