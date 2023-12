Analisi tattica Napoli-Inter (0-3): de Vrij ‘regala’ l’effetto sorpresa vincente

Analisi tattica di Napoli-Inter, terminata 0-3 e che vale l’immediato ritorno in vetta. Prova di forza importante per la squadra nerazzurra (incerottata) in casa dei campioni d’Italia in carica. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – La formazione schierata da Simone Inzaghi a Napoli è la stessa identica di Torino contro la Juventus. Risultato? L’Inter è prevedibile, anche se non può essere stanca dopo le rotazioni infrasettimanali. Ed è schiacciata nella propria metà campo. L’unica giocata che funziona è la ripartenza veloce per vie centrali. Il gol annullato a Marcus Thuram per fuorigioco millimetrico (la spalla…) è clamoroso sia per la bellezza dell’azione sia per la sicurezza arbitrale ma fa ben sperare. Al 18′ la partita cambia necessariamente per l’infortunio di Stefan de Vrij, che riporta Francesco Acerbi al centro della difesa con Carlos Augusto reiventato braccetto sinistro. Il Napoli gioca bene ma lascia troppi spazi, che l’Inter vede ma non sfrutta appieno. Male il gioco sulle fasce, malissimo i cross in mezzo. La traversa di Matteo Politano è un avviso. Il gol di Hakan Calhanoglu a fine primo tempo è una sentenza, perché l’Inter trova la rete nel suo momento peggiore, quando ci sarebbe aspettato – forse – il vantaggio del Napoli. Ed è un segnale importante della squadra di Inzaghi: i tre punti a Napoli non passano (solo) dalla prestazione.

Analisi tattica Napoli-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – La ripresa si apre senza altre modifiche ma lo spartito è ben diverso. Non è più il Napoli a fare la partita ma l’Inter, che non si accontenta dell’ottimo Yann Sommer come migliore in campo e ingrana. Il primo gol stagionale di Nicolò Barella dopo un’ora di gioco fa uscire completamente di scena la squadra di Walter Mazzarri, che non ha contromisure. Inter padrona del campo e sicura di sé. Inzaghi fa due coppie di cambi prima e dopo il tris di Thuram ma senza snaturare la sua Inter. Il 3-5-2 è un punto fisso anche in emergenza. L’ottima prestazione di Acerbi al centro e soprattutto di Carlos Augusto alla sua sinistra non sono dettagli secondari nello 0-3 nerazzurro a Napoli. Cambia il principale marcatore avverso al tridente azzurro e la spalla in costruzione. In pratica, l’infortunio di de Vrij scombina più i piani di Mazzarri che quelli di Inzaghi. L’Inter ritrova solidità difensiva senza perdere troppo in fisicità e qualità. L’intuizione di Inzaghi sul brasiliano in difesa senza alterare compiti e ruoli di altri titolari è fondamentale: l’effetto sorpresa generato dall’infortunio di de Vrij “corregge” preventivamente una preparazione probabilmente fin troppo scontata della partita. Quella dell’Inter di Inzaghi a Napoli è una prova di forza non indifferente a prescindere dal ritrovato primo posto in Serie A.

