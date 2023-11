Moviola Benfica-Inter: più VAR che Treimanis, sciagura assistenti

Benfica-Inter ha avuto Treimanis come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 e finito 3-3. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione lettone, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BENFICA-INTER, PRIMO TEMPO – Andris Treimanis voto 5,5. Senza VAR la partita sarebbe stata disseminata di errori, invece alla fine sono (quasi) tutti corretti ma la gestione è rivedibile. Fanno molto peggio gli assistenti, in particolare il secondo Aleksejs Spasjonnikovs (4) che inizia la galleria di errori al 5′ vedendo un fuorigioco di Casper Tengstedt sul primo gol di Joao Mario che in realtà non c’è. Al 13′ regolare il recupero palla di Rafa Silva e Tengstedt su Kristjan Asllani, che avvia il 2-0. Fischiato un fallo al 17′ a Davide Frattesi che anticipa pulito Joao Neves, errore grave perché il centrocampista dell’Inter andava in porta. Buono il 3-0 di Joao Mario, segna di coscia.

MOVIOLA BENFICA-INTER, SECONDO TEMPO – Il secondo assistente sbaglia anche sul primo gol dell’Inter, è Fredrik Aursnes a rendere buona la posizione di Marko Arnautovic sulla sponda di Yann Bisseck. Protesta molto il Benfica sul rigore del 3-3. Non per il fallo di Nicolas Otamendi su Marcus Thuram, chiarissimo, quanto per il recupero palla che avvia il contropiede: Alexis Sanchez, però, anticipa pulito Joao Neves. All’83’ fallaccio di Antonio Silva su Nicolò Barella lanciato, giallo a fine azione dopo vantaggio ma il VAR richiama Treimanis perché l’intervento è molto brutto, rischiando di creare un serio infortunio all’avversario. Inevitabile cambiare la decisione e dare rosso diretto, l’assistente doveva vederlo (era lì davanti). Al 90′ ammonito l’allenatore del Benfica Roger Schmidt, proteste dopo un corner negato su tiro di Rafa Silva deviato da Bisseck. Nove minuti di recupero aumentati (30”) per due sostituzioni.