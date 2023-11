Tengstedt: «Da 3-0 a 3-3? Nella ripresa, non fatto abbastanza!»

Tengstedt, attaccante del Benfica, ha commentato il pareggio per 3-3 contro l’Inter con rimonta dei nerazzurri nella ripresa.

SENZA POLEMICHE − Casper Tengstedt ha commentato su A Bola il 3-3 contro l’Inter: «Mi sentivo bene, fiducioso e credevo in me stesso. Cerco di far parte di questa squadra nel miglior modo possibile. È bello segnare tre gol in Champions League, sono molto felice per João Mário e per averlo aiutato a segnare. Cosa è successo nella seconda parte? A volte è difficile dirlo… abbiamo preso due gol e da lì in poi… questa è la Champions League e la verità è che nel secondo tempo non abbiamo fatto abbastanza».