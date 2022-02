Inter-Sassuolo senza (più) ex. Ma l’asse di mercato rimane caldo

Stasera si giocherà Inter-Sassuolo (ore 18), sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Nessun ex tra le due squadre, in attesa della prossima sessione di mercato.

NIENTE IN COMUNE – Inter-Sassuolo aveva un solo giocatore in comune nella sfida d’andata. Ovviamente parliamo di Stefano Sensi, che però ora gioca nella Sampdoria (tranne nella gara di ieri). L’esperienza del centrocampista in nerazzurro era partita sotto i migliori auspici (3 gol e 4 assist nelle prime sei gare di campionato), ma è poi velocemente naufragata a causa dei cronici problemi fisici. In estate l’Inter lo riabbraccerà, prima di ogni futura valutazione. E in quell’occasione Sensi potrebbe trovare (forse) almeno un altro ex giocatore del Sassuolo.

ASSE CALDISSIMO – I rapporti tra Inter e Sassuolo sono ottimi, essenzialmente grazie al legame di profonda amicizia che lega i due Amministratori Delegati, Giuseppe Marotta (fresco di rinnovo) a Giovanni Carnevali. E questo è il presupposto fondamentale di una trattativa già partita in sordina, e che con ogni probabilità si concluderà in estate. L’interesse nerazzurro per Davide Frattesi e Gianluca Scamacca non è certo un mistero, e proprio Marotta sta lavorando per definire entrambi i colpi (qui gli ultimi aggiornamenti), così da regalare il prima possibile i due rinforzi a Simone Inzaghi. Rinvigorendo e rinforzando l’asse lombardo-emiliano, augurandosi tuttavia sviluppi diversi (e più proficui) rispetto all’esperienza con Sensi.