Zenga: «Inter-Liverpool, un esordio dà l’idea che ha in mente Klopp»

Klopp è uscito vincitore da Inter-Liverpool di mercoledì dimostrando ancora una volta tutte le sue capacità di allenatore. Zenga, durante Sky Calcio Show – L’Originale, segnala una scelta particolare del tecnico tedesco.

IL LANCIO – In Inter-Liverpool di mercoledì sera ha debuttato in campo internazionale Harvey Elliott, classe 2003 reduce da un brutto infortunio. Su di lui si sofferma l’analisi di Walter Zenga: «In un ottavo di finale a San Siro il Liverpool si presenta con un ragazzino titolare all’esordio in Champions League. È l’idea che Jurgen Klopp dà al gruppo: non guarda al singolo, ma alla squadra. Poi è chiaro che mette dentro Roberto Firmino, Jordan Henderson, Luis Diaz e compagnia bella e cambia, ovvio. Però è la strategia, è l’idea e il principio di gioco che ha in mente l’allenatore e che trasferisce alla squadra».