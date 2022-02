VIDEO – Salernitana-Milan 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Milan, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



TESTACODA A SORPRESA – Salernitana-Milan 2-2 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Milan non sfrutta la partita col fanalino di coda e ora tutto di nuovo in mano all’Inter. Dalla Salernitana favore ai nerazzurri, in attesa che giochino oggi col Sassuolo. Cinque minuti e il risultato è già sbloccato, con Theo Hernandez che parte centralmente e la difesa della Salernitana che si apre senza senso (soprattutto Luca Ranieri) favorendo il taglio di Junior Messias per il facile piazzato dello 0-1. Mezz’ora piuttosto modesta da parte dei campani, con la partita che sembra essere a senso unico o quasi. Poi un lampo: cross lungo, Milan Djuric anticipa di testa l’uscita di Mike Maignan e con una spettacolare rovesciata pareggia Federico Bonazzoli. Theo Hernandez prova a salvare di testa sulla linea, ma non può evitare il gol del prodotto del vivaio Inter: 1-1 al 29’. A inizio ripresa la rovesciata la emula Rafael Leao, palla fuori di poco. Bonazzoli è indemoniato e a metà ripresa ruba palla a Maignan autore di un discutibile dribbling in area, ma non punisce perché prova addirittura la rabona e salva Alessio Romagnoli a porta vuota. Al 72’ bella giocata della Salernitana, cross di Pasquale Mazzocchi per il gran colpo di testa di Milan Djuric, vantaggio granata e delirio all’Arechi. Dura cinque minuti il 2-1, poi Ante Rebic pareggia con un tiro secco dai venti metri sul quale Luigi Sepe resta fermo a guardare. Torna al gol il croato dopo una lunga serie di problemi fisici.

Video con gli highlights di Salernitana-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.