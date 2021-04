Inter-Sassuolo, De Zerbi oggi con sette a parte: anche Berardi e Caputo

Per Inter-Sassuolo restano in dubbio diversi neroverdi, fra cui Berardi e Caputo. Sono sette i giocatori che si sono allenati a parte, inclusi i nazionali tenuti a riposo sabato con la Roma per precauzione (vedi articolo). Una scelta che, a posteriori, si è rivelata azzeccata visti i contagi provenienti dal gruppo squadra dell’Italia. Ecco il report odierno.



INTER-SASSUOLO, -2 – “Prosegue la preparazione dei neroverdi in vista del recupero di mercoledì contro l’Inter. Oggi al Mapei Football Center la squadra è stata impegnata in una sessione video quindi è passata sul campo dove ha svolto riscaldamento e lavoro metabolico a secco. A parte Domenico Berardi, Mehdi Bourabia, Francesco Caputo, Grégoire Defrel, Gian Marco Ferrari, Manuel Locatelli e Mert Muldur.

Domani rifinitura a porte chiuse, alle ore 15 le dichiarazioni di mister Roberto De Zerbi prima della partita”.

Fonte: SassuoloCalcio.it