Cagliari, in vista dell’Inter arriva la ripresa. Tamponi dopo il caso Cragno

Il Cagliari avrà l’Inter come prossimo avversario, domenica alle 12.30, mentre i nerazzurri prima hanno il recupero di mercoledì col Sassuolo. Dopo la positività di Cragno (vedi articolo) immediati tamponi per i rossoblù prima di riprendere gli allenamenti.

ATTENZIONE MASSIMA – Il Cagliari domenica giocherà contro l’Inter e lo farà senza Alessio Cragno. Il portiere oggi è risultato positivo al Coronavirus, e anche lui fa parte di chi era reduce dagli impegni con l’Italia. Come da protocollo immediati tamponi, già in queste ore, per tutto il gruppo squadra rossoblù. Domani pomeriggio primo allenamento settimanale, visto che Leonardo Semplici a differenza di Antonio Conte ha dato due giorni liberi dopo la sconfitta di sabato col Verona. Radja Nainggolan e compagni, in vista di Inter-Cagliari, torneranno in campo nel centro sportivo di Assemini solo avendo già saputo i risultati dei test odierni.